Em fuga, motorista abandona carreta com 500 mil caixas de cigarros

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram 500 mil maços de cigarros contrabandeados, sendo transportados em uma carreta, na BR-163, em Eldorado. O condutor do veículo fugiu e até o momento não foi localizado.

O flagrante aconteceu no último domingo (18), quando os policiais deram sinal de parada a uma carreta Volvo/FH 460. Ao visualizar os militares, o motorista empreendeu fuga em alta velocidade pela rodovia, parando o veículo quilômetros a frente. No desespero, o suspeito continuou a fuga a pé, conseguindo fugir do bloqueio policial as margens da rodovia.

Em visualização, os policiais encontraram na carroceria 500 mil caixas de cigarros contrabandeados. A equipe policial também chegou a placa do veículo do sistema, onde foi constatado que a carreta possuía adulterações nos sinais de identificação.

