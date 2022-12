Fórum MS Indústria aprova incentivos fiscais de R$ 45 bilhões para o Estado

Na manhã desta sexta-feira (16), um volume histórico de investimentos do setor privado foi efetivamente garantido em Mato Grosso do Sul para os próximos anos. Foram aprovados os incentivos fiscais do Governo do Estado, por meio do Fórum Deliberativo do MS Indústria, para empreendimetos que vão investir R$ 45 bilhões e gerar ao menos 5 mil novos empregos diretos em diversas regiões do Estado.

De acordo com o superintendente de Indústria, Comércio e Turismo da Semagro, Bruno Bastos, nos R$ 45 bilhões em investimentos privados aprovados no Fórum MS Indústria estão inclusos o Projeto Cerrado, da Suzano (R$ 15 bilhões), Projeto Sucuriú (R$ 15 bilhões), as usinas de álcool de milho da Inpasa em Dourados (R$ 2 bilhões), da Neomille em Maracaju (R$ 1 bilhão.

Cerca de R$ 5 bilhões devem ser investidos pelas mineradoras em exploração, ampliação e prospecção em Mato Grosso do Sul, além de uma série de outros empreendimentos de agroindustrialização e empreendimentos ligados à cadeia produtiva da celulose, proteína animal e vegetal, dentre outros.

Na questão dos empregos, não estão computadas as vagas a serem geradas nos picos das obras das indústrias de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo (10 mil empregos) e da Arauco em Inocência (12 mil empregos).

“O que aprovamos hoje no MS Indústria é um volume recorde e histórico de investimentos privados e que confirma os anúncios já realizados pelo Governo do Estado nos últimos anos. Eles contemplam os segmentos industriais de celulose, mineração, usinas de etanol de milho, indústrias químicas e esmagadora de soja, dentre outros setores”, destacou o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), que preside o Fórum Deliberativo MS Indústria.

O titular da Semagro lembra que “os conselheiros do Fórum têm o papel fundamental de deliberar sobre as propostas técnicas, sobre novas empresas e fazer o acompanhamento dos incentivos fiscais concedidos. É uma forma de dar transparência e regularidade à política industrial e, principalmente, de deliberar sobre os caminhos que vamos adotar em termos de desenvolvimento industrial. O Fórum é o órgão máximo em termos de deliberação de incentivos no Estado”, finaliza Jaime Verruck.

Com informações da assessoria