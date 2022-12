Munhoz & Mariano e Thaeme & Thiago animam final de ano em Bonito

As duplas sertanejas Munhoz & Mariano e Thaeme & Thiago estão confirmadas como atrações principais do final de ano em Bonito. Também se apresentam o cantor de pagode Dieguinho e a dupla Pedro & Evandro.

Todas as apresentações serão na Praça da Liberdade, com entrada gratuita. A festa começa no dia 30, com o campo-grandense Dieguinho, às 21 horas, seguido da dupla de Londrina (PR), Thaeme & Thiago.

Já a virada terá animação da dupla sertaneja Munhoz e Mariano, que farão a contagem regressiva para a chegada de 2023 junto com o público. Antes deles, também a partir das 21 horas, a dupla Pedro & Evandro anima a festa.

“Em 2021 lançamos o Natal Mais Bonito, trazendo uma equipe de Gramado (RS), para montar a decoração e neste ano ampliamos, não apenas com as luzes, mas também com uma programação diversificada, que incluiu os festivais da Guavira e Religioso e para o réveillon, shows especiais, com artistas são que destaque no Mato Grosso do Sul e no país. Estamos muito felizes em conseguir realizar um evento como este, que na verdade, é um presente para os bonitenses”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.

A Praça é o palco principal das festividades e ao longo dos dois últimos meses do ano, tem recebido diversas atrações culturais e artísticas, com espetáculos de dança, teatro e muita música, inclusive de renome nacional, como o cantor Guito, que se apresentou no Festival da Guavira, entre 24 e 26 de novembro, junto com Alex e Yvan.

Neste final de semana Bonito organiza o Festival Religioso, atendendo aos pedidos das comunidades católica e evangélicas do município. Na sexta-feira (16) o cantor católico Davidson Silva, da comunidade Shalom, abre o evento, com participação especial do Ministério da Música da Paróquia São Pedro Apóstolo. E no sábado (17) será a vez do cantor e pastor evangélico André Valadão subir ao palco da Praça da Liberdade.

Com informações da Prefeitura de Bonito