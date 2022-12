Dólar recua com PEC da Gastança e Lei das Estatais enfrentando resistências no Congresso

O dólar opera em queda frente ao real no pregão desta sexta-feira (16), com o adiamento da votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) da Gastança na Câmara dos Deputados animando os investidores. Por volta das 12h20, o dólar recuava 0,67%, a R$ 5,2800 para venda.

As negociações em torno da PEC da Gastança, que eleva o teto e libera R$ 168 bilhões em despesas ao novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), patinam na Câmara em meio a disputas por ministérios e a incertezas sobre o futuro das emendas de relator após julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal).

O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que a votação do texto ficou para a próxima terça-feira (20) -um dia depois de quando se espera um veredito final da Corte sobre as emendas. A análise do tema foi suspensa nesta quinta (15) e será retomada na segunda (19).

“A resistência que a pauta enfrenta na Câmara aumenta as chances de desidratação do projeto, já que o futuro governo pretende aprová-la ainda este ano e o Congresso entra em recesso na semana que vem”, dizem os analistas da Levante Investimentos em nota.

A expectativa dos agentes financeiros de que alterações na Lei das Estatais que blinda as empresas públicas de desmandos políticos encontre no Senado maiores dificuldades para avançar da forma como ocorreu na Câmara também ajuda na queda da moeda americana.

Com informações da Folhapress, por LUCAS BOMBANA