Folia acaba hoje com bloquinho de rua e segundo dia de desfile de escolas de samba

O Carnaval se despede nesta terça-feira (13), mas sai de cena com chave de ouro, com muita festa na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, com encerramento do bloco Cordão Valu.

Para quem curtir a festa, o bloco traz as atrações Charanga do Cordão Valu, Kalélo e o Bloco, Juci Ibanez, Chokito, Dovalle, Pretah e Nino Rodrigues.

Horário: 15h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro

Entrada: gratuita

Desfile das escolas da capital (dia 2)

A Corte de Momo abre o segundo dia de desfiles das escolas de samba da capita. Depois vem Deixa Falar, Igrejinha e Unidos do Cruzeiro.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça do Papa – Av. dos Crisântemos, 457 – Vila Sobrinho

Entrada: gratuita

Corumbá

Super desfile cultural

O último dia do feriadão prolongado será repleto de atrações na Passarela do Samba: desfile de Corso (carros antigos), desfile de fuscas. Bonecões, Corte de Momo; Ala das Pastoras; Ala dos Marinheiros; Bloco do Frevo; cordões carnavalescos (Cinelândia, Paraíso dos Foliões, Flor de Corumbá e Cravo Vermelho); escola de samba mirim – Corumbá do Amanhã; apresentação cultural dos Comparsas Boliviano, e desfile do Bloco dos Palhaços.

Horário: 20h

Local: Passarela do Samba – R. Frei Mariano com a Av. General Rondon – Corumbá

Entrada: gratuita

