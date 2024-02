Unidades do Universitário e Coronel Antonino tem plantão de vacinação contra a dengue

Para quem ainda não levou as crianças para tomar a vacina contra a dengue, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) realiza plantão de vacinação em duas unidades de saúde nesta terça-feira (13).

Duas unidades atendem das 7h às 17h, a USF (Unidade de Saúde da Família) Universitário e UBS (Unidade Básica de Saúde) Coronel Antonino.

Os pais ou responsáveis devem estar com os documentos da criança. O atendimento é por demanda espontânea, ou seja, por ordem de chegada. A expectativa é vacinar ao menos 90% do público previsto nesta primeira etapa, estimado em 28 mil crianças da faixa etária.

Quem já teve dengue também deve se vacinar para evitar novas infecções ou, em caso de contágio, sintomas mais leves. Além disso, nessas pessoas, é esperada uma resposta melhor ao imunizante.

A recomendação para quem teve dengue recentemente é aguardar seis meses para tomar a vacina. Quem for diagnosticado com a doença no intervalo entre as doses deve manter o esquema vacinal, desde que o prazo não seja inferior a 30 dias em relação ao início dos sintomas.