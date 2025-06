Consulta ao 2º lote da restituição do IR 2025 será liberada na segunda-feira (23); pagamento sai dia 30

A Receita Federal liberará na próxima segunda-feira (23), às 9h, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025, que será o maior da história tanto em número de contribuintes quanto em valor distribuído. Serão R$ 11 bilhões pagos a mais de 6,5 milhões de pessoas.

O valor será depositado diretamente na conta bancária ou via chave Pix informada pelo contribuinte na declaração. O pagamento está agendado para 30 de junho.

Entre os contribuintes contemplados, mais de 4,7 milhões utilizaram a declaração pré-preenchida ou escolheram o Pix como forma de recebimento. O lote também abrange restituições residuais de exercícios anteriores.

Grupos com prioridade legal também estão incluídos neste lote. São eles:

148.090 contribuintes com mais de 80 anos;

1.044.585 entre 60 e 79 anos;

91.363 pessoas com deficiência física ou mental, ou portadoras de doenças graves;

496.650 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Quem não estiver na lista deste lote deve acessar o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) para verificar o status da declaração e possíveis pendências. Se necessário, a retificação da declaração pode garantir a inclusão nos próximos pagamentos.

Caso o crédito não seja efetuado por conta de dados bancários inválidos ou conta inativa, o valor ficará disponível para resgate no Banco do Brasil por até um ano. Após esse prazo, será necessário solicitar o valor por meio do Portal e-CAC da Receita.

A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal, na aba “Meu Imposto de Renda”, ou ainda pelo aplicativo disponível para dispositivos móveis.

