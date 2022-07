Filho do Governador Ronaldo Caiado morre aos 40 anos em Goiás

Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (3) na fazenda da família, localizada no município de Nova Crixás – distante 370 km de Goiânia, segundo informações preliminares divulgadas pelo portal G1 GO. A causa da morte ainda não foi divulgada e o corpo está sendo levado para Goiânia. O velório está previsto para acontecer a partir das 18h30, no cemitério Vale do Cerrado.

Foi divulgada uma nota oficial, pela assessoria de imprensa do governo estadual, lamentando a morte do filho do governador. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado (UB) e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor”.

A notícia da morte do filho foi recebida pelo Governador Ronaldo Caiado durante uma das missas de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno em Trindade. O momento em que o governador deixa a missa, ao ladoda esposa Gracinha Caiado, foi registrado no vídeo que pode ser conferido logo abaixo:

Ronaldo Ramos Caiado era filho do político com a primeira esposa, Thelma Gomes. Maria é irmã dele por parte de pai e filha da primeira dama, Gracinha Caiado. A morte de Ronaldo Caiado aconteceu no mesmo dia em que a irmã, Maria, comemorava seu aniversário.

De acordo com o site Mais Goias, a primeira-dama Gracinha Caiado precisou ser amparada por seguranças após saber da morte de Ronaldo Caiado Filho. Um amigo da família informou, segundo o Mais Goiás, que hoje é aniversário de uma das filhas de Caiado e ele iria visitá-la em São Paulo.

