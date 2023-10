Filas quilométricas e carrinhos lotados marcam 1º dia de evento na fronteira

“Não existe ‘black fraude’, o consumidor está mais esperto”, comemorou o coordenador da campanha

A projeção dos organizadores da 10ª edição do Black Friday Fronteira, de receber um público de 50 mil pessoas, entre turistas e consumidores em busca de ofertas e promoções, vem se confirmando já no primeiro dia, nessa sexta-feira (27), com a presença de filas quilométricas na entrada do Shopping China, em Pedro Juan Caballero, o que também se prolonga nos caixas para o pagamentos das compras.

A gerente de marketing do shopping, Larissa Insfrán, compartilhou com o jornal O Estado que, um dia antes da data, já tinha a presença de muitos turistas que se programaram para as compras. “Por estar muito lotado, ainda não paramos para analisar quantas pessoas já passaram pelo shopping, mas esperamos bater a meta do ano passado. Acredito que vamos conseguir, pois na quinta-feira (26), já tinha muita gente nas lojas”, comemora a gerente.

Os descontos são reais, afirma o coordenador da 10ª edição da Black Friday Fronteira, Fernando Barros, que destaca ainda que não existem preços fraudulentos nesta campanha, já que os consumidores se informam antes de ir às compras.

“O consumidor se comunica muito. Não existe mais essa de ‘black fraude’, porque tem o Google, a internet, as pessoas pesquisam, o consumidor é muito informado, tendo acesso instantâneo a valores, sabendo, por exemplo, se tal valor está normal ou fora do normal. Do lado do Paraguai teve televisão de 50 polegadas a R$ 1.300. Do lado brasileiro também, com lojas de marcas muito boas, dando 70% de desconto. E os consumidores ficam sabendo dessas ofertas, pois se comunicam entre eles mesmos”, salienta o coordenador.

Ainda dá tempo

Consumidores, ainda é possível aproveitar o 2º dia de ofertas e descontos na Black Friday Fronteira, que acontece neste sábado (28) e finaliza no domingo (29). A campanha é apoiada pela Fecomércio MS, organizada pela Camara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, Municipalidad de Pedro Juan Caballero, Secretaria de Segurança Pública de Ponta Porã-MS, Prefeitura de Ponta Porã, Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã, com apoio, ainda, do Comtur – PP.

Conforme a organização, serão 300 lojas dos lados brasileiro e paraguaio, oferecendo com descontos de 50% a 70%.

O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço de Pedro Juan Caballero, Khalil Mansour, ressalta que esta edição oportuniza ganhos para todos, tanto para quem compra com descontos quanto para o comerciante, que oxigena o caixa. “Faz um movimento econômico bastante grande na região de fronteira, em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.”

Outro lado da moeda

O vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã, Lucas Melo, comemora a parceria entre as duas cidades de fronteira. No entanto, declara que os lucros com a Black Friday Fronteira serão sentidos na economia da cidade brasileira, após o evento.

“A Black Friday Fronteira vem sendo muito benéfica para a cidade, nos setores de bares, restaurantes e hotéis. Há mais de 30 dias, os hotéis estão com todas as reservas ocupadas. Então, para o Brasil, vemos o benefício de colher os frutos depois, o que significa que metade das vendas do comércio brasileiro vem de clientes paraguaios. Hoje, o paraguaio estará faturando bastante e depois esses paraguaios irão consumir os produtos do lado brasileiro. Essa é a grande vantagem do evento para nós”, explica o representante da Associação Comercial de Ponta Porã.

Por –Suzi Jarde

