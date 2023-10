Motociclista morre no hospital após colisão entre moto e veículo

Após dois dias internado no Hospital da Vida, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, Michel Junior Rios Cossin dos Santos de 33 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito.

Conforme informações do site Dourados News, Michael estava internado no hospital, desde da última quinta-feira (26), após sofrer um acidente de trânsito na rua João Alves Taveira. Segundo a polícia, ele passou direto no cruzamento com a com a João Cândido Câmara e colidiu contra um veículo.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

