Odonto Nutri oferece tratamento humanizado

Para quem procura uma clínica odontológica que atenda todas as áreas da ortodontia, a Odonto Nutri é a melhor opção. Localizada na rua Rio Grande do Sul, 1.754, as dentistas Juliana Vallér e Fabiana Grando empregam todas as especialidades para atendimentos humanizados, com tecnologia de ponta e agilidade.

Na Odonto Nutri são atendidos as áreas de odontologia, periodontia, implantodontia, disfunção mandibular, ortofacial, dentística estética, ortopedia facial dos maxilares e harmonização facial. “A gente atende o paciente como um todo. Não tratamos só dente, visamos tratar de gente! Hoje sabemos que muitos problemas na cavidade bucal vêm de problemas sistêmicos que acabam acometendo a boca”, destaca Juliana Vallér.

Ela também reforça que o atendimento humanizado é levado muito a sério, é uma filosofia da clínica. “Cada paciente é tratado como um ser único. Trabalhamos para devolver autoestima e saúde bucal, porque a saúde começa pela boca. Nós buscamos fazer um tratamento minimamente invasivo, para manter ao máximo a integridade e saúde dos dentes, dando maior chance a ele. Ou seja, nosso foco é um tratamento rápido e minimamente invasivo.”

Sobre a agilidade nos tratamentos, a Odonto Nutri conta com o Sistema CAD/CAM. A tecnologia permite escanear a arcada do paciente, criar o projeto da prótese e confeccioná- -la em questão de minutos. Isso tudo porque os aparelhos estão interligados: assim que uma etapa está pronta, um aparelho envia o comando para o outro. Após a pandemia, Fabiana Grando compartilha que as pessoas ficaram ainda mais preocupadas com a estética e saúde dos dentes. “A gente notou que depois da pandemia as pessoas passaram a ter um cuidado maior com a saúde bucal. Pensávamos que os atendimentos iam diminuir e foi o contrário, tivemos três vezes mais trabalho. Não é só estética, é saúde”, conta a especialista.

SERVIÇO: A Odonto Nutri está na rua Rio Grande do Sul, 1.754, com atendimento de segunda a sexta-feira, em horário comercial. O telefone para contato é o (67) 3028-1010

