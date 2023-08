Festival em Bonito começa sob calor forte, mas frio chega no fim de semana

O Festival de Inverno de Bonito de 2023, um dos eventos mais tradicionais da cultura sul-mato-grossense, começa nesta quarta-feira (23) com diversas atrações para todos que moram ou vão aproveitar a semana no principal polo turístico do Estado. As atividades vão até o domingo (27), incluindo shows com entrada gratuita de Paulinho Moska, Iza e Emicida.

Conforme a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul). Segundo a meteorologista Valesca Fernandes, o festival deve começar sob sol forte.

“A previsão indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Até sexta-feira (25) espera-se altas temperaturas, com valores que podem atingir os 37°C”, explica a coordenadora do Cemtec, completando. “Porém, no sábado uma frente fria irá causar queda de temperatura e possibilidade de chuva”, revela. A temperatura mínima no domingo deve ser de 15°C.

Já a umidade relativa do ar deve se manter baixa, variando entre 15% e 35% – número que exige atenção dos que forem curtir o festival, recomendando-se que evite-se o sol forte, atividades físicas pesadas nos horários de mais quentes e de ar seco. A orientação é que também se beba bastante água. Os ventos devem ficar entre 30 km/h e 50 km/h, em média.

"Entre sábado e domingo, a passagem de frente fria deverá favorecer o aumento de nebulosidade e queda nas temperaturas, com mínimas de 15°C e máxima de 27°C no sábado, e de 23°C no domingo". Pancadas de chuva isoladas podem ocorrer e os ventos, que atuam do quadrante sul, não devem passar da média de 60 km/h – exceto eventuais rajas acima dessa velocidade.

