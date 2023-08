Academia Sul-Mato-Grossense de Letras enriquece o Festival de Bonito 2023 com bate-papos sobre literatura

O Festival de Bonito 2023 recebe um toque literário significativo com a participação da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras – ASL, que traz quatro de seus imortais para bate-papos e palestras ao longo de três dias do evento. Com um enfoque na literatura sul-mato-grossense, os acadêmicos Henrique de Medeiros, Raquel Naveira, Rubenio Marcelo e Samuel Xavier Medeiros compartilharão insights sobre autores regionais, linguagem e características distintivas da produção literária do estado.

As sessões de bate-papo e palestras, marcadas para os dias 25, 26 e 27 de agosto, explorarão tópicos relevantes para a literatura regional. No dia 25, às 8h, na Escola BCG, Henrique de Medeiros, escritor, acadêmico e presidente da ASL, apresentará “Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e sua História Literocultural”. Essa discussão abordará a trajetória e a influência dos imortais da ASL, que há cinquenta anos contribuem para o patrimônio cultural do estado por meio de suas obras literárias.

No mesmo dia, às 16h, no Lounge Literário na Praça da Liberdade, o acadêmico Samuel Xavier Medeiros conduzirá a palestra “O conto e a crônica na literatura sul-mato-grossense”. Explorando o gênero do conto e da crônica na literatura brasileira e sul-mato-grossense, a apresentação destacará como essas formas literárias capturam aspectos da cultura, história e identidade do estado, desde o século XVIII até os dias atuais.

No sábado, dia 26, às 16h, no mesmo Lounge Literário, a poeta e acadêmica Raquel Naveira apresentará “A influência da fronteira, a linguagem da literatura sul-mato-grossense”. O bate-papo abordará como as peculiaridades linguísticas e concepções regionalistas das linguagens fronteiriças enriquecem a literatura, ultrapassando fronteiras literárias convencionais.

Encerrando as atividades da ASL no festival, o escritor e acadêmico Rubenio Marcelo trará sua palestra “Os costumes e a linguagem da literatura sul-mato-grossense” no domingo, dia 27, às 16h, no Lounge Literário da Praça da Liberdade. Explorando a relação entre a literatura sul-mato-grossense, os costumes regionais e a expressão linguística, a apresentação refletirá sobre como os escritores do estado contribuem para a valorização e disseminação da cultura e tradições.

A ASL reconheceu a iniciativa da Setesc – Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania em colaboração com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul em trazer a literatura para a programação do Festival de Bonito 2023. A inclusão da literatura nesse evento é um passo significativo na promoção do pensamento, incentivo à leitura e no enriquecimento do desenvolvimento sócio-cultural.

Os interessados em explorar esses enriquecedores bate-papos e palestras estão convidados a participar do Festival de Bonito 2023 e mergulhar no mundo da literatura sul-mato-grossense em suas diversas facetas.

Serviço

Imortais no Festival de Bonito 2023

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e sua História Literocultural

Henrique de Medeiros

Dia 25 de agosto de 2023, às 08h

Escola BCG

“O conto e a crônica na literatura sul-mato-grossense”

Samuel Xavier Medeiros

Dia 25 de agosto de 2023, às 16h

Lounge Literário, Praça da Liberdade

“A influência da fronteira, a linguagem da literatura sul-mato-grossense”

Raquel Naveira

Dia 26 de agosto de 2023, às 16h

Lounge Literário, Praça da Liberdade

“Os costumes e a linguagem da literatura sul-mato-grossense”

Rubenio Marcelo

Dia 27 de agosto de 2023, às 16h

Lounge Literário, Praça da Liberdade

Com informações da Assessoria ASL.