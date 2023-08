Confira a programação completa do Festival de Inverno de Bonito 2023

O aguardado Festival de Inverno de Bonito 2023 teve um início espetacular nesta quarta-feira (23), trazendo uma profusão de atrações culturais que encantaram o público presente. Realizado em Bonito, um renomado destino de ecoturismo reconhecido internacionalmente, o festival abriu suas portas com uma diversidade de atividades que englobam circo, dança, literatura e música, contando até mesmo com a prestigiosa participação da icônica cantora Fafá de Belém.

A programação da manhã teve início às 8h com a cativante “Contação de histórias – Contos de brincar e cantar”, conduzida por Eduardo Edubrincante e Gabrielle Cantante no Centro de Educação Infantil Laura Vicuna. Essa atividade literária deu as boas-vindas ao público, marcando um tom culturalmente enriquecedor para o festival.

No período da tarde, às 14h30, as atenções se voltaram para o mundo do circo, com o encantador “Show do Pipokinha”. Esse espetáculo reviveu a magia da arte circense, apresentando um repertório que abrangeu acrobacias, pirofagia, dança do ventre e momentos de comédia. O local escolhido para essa apresentação memorável foi a Caixa Cênica, situada no coração da cidade.

A tarde prosseguiu com apresentações de talentos regionais no Espaço Cultura Bonito MS, sob o tema “Nosso espaço, nossa liberdade. Bora pra praça cantar”, que tomou vida na Praça da Liberdade a partir das 15h30. O evento foi palco para bandas e artistas solo, que cativaram o público com suas canções e composições, abraçando uma diversidade de estilos musicais.

A cerimônia de abertura oficial teve início às 17h e se estendeu até as 21h no Palco da Praça da Liberdade. A programação da solenidade apresentou uma série de atrações, incluindo as atuações das orquestras Jovem Sesc e Raízes da Nossa Terra, os grupos de dança “Os Moura Andrades” e “Cia Stornm de Dança”, e também uma dose de arte circense com os “Anjos Voadores”.

O ponto alto do cenário musical foi o aguardado show “Canta Bonito” e a apresentação eletrizante de Fafá de Belém, marcada para as 22h30. O evento, que se estenderá até o domingo (27), promete uma sinergia única entre tecnologia, arte e uma celebração autêntica da rica diversidade cultural. Os espectadores estão convidados a mergulhar em um mundo de criatividade e expressão, consolidando o Festival de Inverno de Bonito como uma experiência cultural imperdível.

Confira a programação completa através do link: https://www.festivaldeinvernodebonito.ms.gov.br/fib-2023-programacao/

Com informações do Governo de MS