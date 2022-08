Grêmio derrota Guarani e assume vice-liderança da Série B

Após o confronto contra o Guarani, na noite desta sexta-feira (5), o Grêmio levou a vitória por 2 gols a 1 e assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Com essa vitória pela 22ª rodada da competição, o time tricolor gaúcho chegou as 40 pontos, ficando apenas 6 pontos atrás do líder da tabela, o Cruzeiro, que terá o seu próprio confronto contra o Tombense, neste sábado (6).

Não abrindo espaço para o Guarani na sua defesa, o time comandado pelo técnico Roger Machado apostou nos contra-ataques para vencer o adversário.

O primeiro gol saiu as 18 minutos do primeiro tempo para o Grêmio, quando Diego Souza tocou para o paraguaio Villasanti marcar. Aos 30 minutos do segundo tempo, Gabriel recebeu um passe de bola e que acabou marcando mais um gol.

O Guarani ainda tentou mais um lance, aos 49 do segundo tempo, onde o zagueiro João Victor marcou um gol de cabeça, mas mesmo assim a vitória ficou mesmo para o Grêmio.

Os outros resultados da noite foram: Operário-PR contra Náutico, que terminou 1 a 0 para o time do Operário e Vila Nova e Ituano, que terminou empatado com um gol para cada lado.

