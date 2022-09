Feminicídio: Mulher é encontrada morta em casa incendiada

Uma mulher de 52 anos, identificada Cleonice Mira Freire da Silva foi encontrada morta em uma casa incendiada na noite de ontem (11), no distrito de Itamarati, em Ponta Porã, 346 km de Campo Grande. O suspeito do feminicídio era marido da vítima e também foi encontrado morto.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 23h, vizinhos da vítima observaram que a garagem aos fundos da residência estava pegando fogo. Assim que soube do incêndio, Claudia, irmã de Cleonice foi até a casa que precisou ser arrombada, pois todas as portas estavam trancadas, mesmo com muita fumaça populares conseguiram controlar o fogo que atingiu a garagem nos fundos e a cozinha da residência.

Após conter as chamas Claudia encontrou a irmã no chão próxima ao quarto do casal. A vítima já estava sem vida e apresentava um ferimento atrás da cabeça e muito sangue em volta.

No local, policiais identificaram o corpo do marido de Cleonice, Mauro Lúcio de Souza, 50 anos, carbonizado no porta-malas do próprio carro que ainda estava em chamas. Conforme a Polícia Civil a suspeita é que ele teria matado e esposa e logo em seguida se trancado dentro do veículo e ateado fogo. O casal estava junto há mais de 20 anos.

O Corpo do Bombeiros foi acionado e controlou as chamas no veículo. O caso segue em investigação pela a Polícia Civil.

Serviço

Feminicídio é o assassinato de uma mulher por questões de gênero; ou seja, quando a vítima é mulher e quando o crime envolver (I) violência doméstica e familiar ou (II) menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Feminicídio por violência doméstica e familiar (também chamado de “feminicídio íntimo”) é quando o crime decorre da violência doméstica, na maioria das vezes praticada em âmbito familiar, por alguém conhecido, com quem a vítima possui ou possuía uma relação afetiva, em razão da perda do controle sobre a mulher, da propriedade que o agressor julgava ter sobre a mulher; o feminicídio por menosprezo ou discriminação é aquele que resulta da misoginia – que é o ódio ou aversão a mulheres, aversão a tudo que é feminino e, muitas das vezes, é precedido por violência sexual, mutilação e desfiguração da mulher.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

