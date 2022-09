Jogos da Juventude: MS conquista mais seis medalhas

A Delegação de Mato Grosso do Sul conquistou mais seis medalhas no Jogos da Juventude, a maior competição para atletas jovens do país, sediada neste ano em Aracaju (SE).

Além do título no voleibol masculino, a seleção sul-mato-grossense garantiu mais cinco idas ao pódio no futsal, voleibol e no wrestling, que teve o primeiro dia de combates. A delegação estadual é coordenada pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A campanha do voleibol masculino foi ótima. Com cinco jogos e cinco vitórias, além de apenas um set perdido, a equipe conquistou a medalha de ouro. Na final, triunfo sobre o Amazonas por 3 sets a zero (parciais de 25×23, 25×20 e 25×20).

A trajetória até o ouro da equipe sul-mato-grossense contou com atuação inspirada do levantador Marco Antônio Echeverria, que hoje integra a seleção brasileira sub-19.

“É um sonho realizado ser campeão brasileiro pelo meu estado. Nosso time foi unido do começo ao fim, um ajudando o outro principalmente nos momentos difíceis, e esse foi o diferencial”, diz Marcola, como é conhecido. O ponta-poranense de 16 anos é um dos contemplados pelo Bolsa Atleta, programa estadual de incentivo gerido pela Fundesporte.

Já as meninas do voleibol ficaram com o bronze no torneio da segunda divisão, depois de derrotaram Maranhão por 2 a 0, com parciais de 25/22 e 25/13. Pelo futsal masculino, Mato Grosso do Sul foi derrotado por Pernambuco na final por 3 a 1 e ficou com a medalha de prata.

Wrestling

Neste domingo (11) tiveram início as disputas do wrestling, modalidade também conhecida como luta olímpica. E Mato Grosso do Sul estreou com tudo, com três idas ao pódio no estilo livre masculino. Marciel Martinez Gonçalves dominou por completo todos os adversários no tapete e foi campeão na categoria até 110 kg. Na até 55 kg, Luan Alves Cabral foi finalista e acabou saindo com a prata. A outra medalha foi faturada por José Luiz Prado, na categoria até 65 kg.

Os Jogos da Juventude 2022 são realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e reúnem mais de quatro mil atletas, na faixa etária de 15 a 17 anos, de 1.856 escolas, que representam todos os estados do país e o Distrito Federal em 16 modalidades. A delegação sul-mato-grossense, no total, tem 134 participantes, somando-se todas as etapas. O evento multiesportivo termina no dia 17.

