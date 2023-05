Feirão de oportunidades com mais de mil vagas será realizado nesta segunda

O 3° Feirão de Oportunidades, da Funsat (Fundação Social do Trabalho) será realizado nesta segunda-feira (8) e vai oferecer um leque de opções para quem quer ingressar no mercado de trabalho.

Serão mais de mil vagas disponíveis, com salários que variam desde R$ 1,3 mil a R$ 5 mil. Os interessados podem comparecer na sede da Funsat, localizada na rua 14 de Julho, 992, Centro, das 8h às 14h.

Conforme o diretor-presidente da fundação, Paulo Silva, do total de vagas, pelo menos 70% é destinado a pessoas que não têm experiência no mercado de trabalho.

As empresas que já confirmaram presença são: Assaí, Solurb, Comper, Tahto, Morhena, Pires, JBS, Skill, Newline, supermercado Mister Junior, Atacadão, Coca-Cola e Dale.

A ação da Funsat se torna ainda mais atrativa com as contratações imediatas, em parceria com o RH (recursos humanos) das empresas que estarão por lá. Acesse também: Reunião entre professores e servidores públicos termina sem acordo com o município