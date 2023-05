Supermercados dobram preço de hortifrútis nesta semana

Quilo do tomate obteve variação de 100,20%

Pesquisa de preço feita semanalmente pelo jornal O Estado mostra que os supermercados dobraram os preços, no setor de hortifrúti. Exemplo disso é o quilo do tomate, que varia entre R$ 4,99 e R$ 9,99, diferença de 100,20%. O preço médio ficou em R$ 7,86.

Já o quilo da batata está sendo vendido por R$ 3,49, no Assaí e R$ 6,99, no Comper (100,28%). O valor médio calculado é de R$ 5,28. A cebola é encontrada por R$ 2,89, no Assaí e R$ 4,99, no Comper, obtendo variação de 72,66%.

A banana teve diferença de 118,73% no preço. No Assaí, está R$ 3,79 e no Comper, R$ 8,29. A média que o consumidor terá que desembolsar para comprar a fruta é R$ 6.

O arroz de 5 kg, da marca Tio Lautério, custa R$ 17,98, no Nunes e R$ 22,99, no Comper (27,86%). O valor médio obtido é de R$ 20,58. O feijão de 1 kg varia 14,02%, sendo vendido de R$ 8,99 a R$ 10,25. A média é de R$ 9,49.

O óleo de 900 ml, da marca Concórdia, variou 18,68% e resultou em preço médio de R$ 6,14. O Atacadão vende por R$ 5,89, enquanto no Nunes, está por R$ 6,99.

O litro do leite integral, da Italac, está R$ 5,79, no Comper e R$ 5,99, no Nunes, Assaí e Pires. A média do produto é de R$ 5,93.

O quilo do frango congelado varia 29,45%, com preço médio de R$ 9,75. No Comper está R$ 8,49 e no Nunes, R$ 10,99.