Federal Bolsonarista pede doações em pix para campanha de presidente

A campanha para segundo turno para eleger o presidente do país já começou e bolsonarista do MS usa sua rede social para pedir pix para a campanha do presidente Jair Bolsonaro que no Estado teve a maioria dos votos totalizando 52, 70%, mas no país o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar com 43,20 % das intenções de votos e o Lula (PT) com 48,43% e agora apoiadores tentam levantar sua campanha e levá-lo a vitória.

Marcos Pollon o Federal do MS que bateu recorde de votos alcançando mais de 100 mil eleitores faz um apelo e pede contribuições para a campanha de Jair Bolsonaro em sua rede social. “Vim no palácio da Alvorada dessa vez para a reunião com os deputados federais, e a campanha apenas começou. É fundamental e questão de sobrevivência eleger o presidente Jair Bolsonaro. Estou publicando o pix de campanha porque é urgente elegermos o presidente e que cada um ajude com o que puder, seja R$10, R$50 ou R$100 reais, qualquer valor que puder. Este material do presidente é o pix da campanha do presidente. Eleger o presidente é questão sobrivência dos nossos filhos e filhos dos nossos filhos.”, declarou o deputado federal do PL mais votado pelo MS.

