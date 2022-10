Pollon impressiona e se elege com mais de 100 mil votos

O candidato Bolsonarista Marcos Pollon (PL), foi o fenômeno desta eleição para deputado federal do Estado e conseguiu mais de 101 mil votos.

Ele acompanhou os votos em sua casa na Capital, e chegou a ser jogado na piscina pelos amigos, ao saber que foi eleito. O novato eleito pela pauta em defesa armamentista declarou: “Estou muito feliz e com a consciência que eu só tive um voto, todos os outros pertencem ao presidente Jair Bolsonaro. O povo Sul Mato-grossense acredita no MS. Eu creio que o presidente vai crescer e até o último segundo ajudaremos o presidente no crescimento do país. ” declarou Marcos Pollon eleito com 103,01 mil votos.

Principais bandeiras

Na segurança, a proposta é dar suporte jurídico, político e financeiro para os policiais e incentivar a sociedade civil organizada a levantar recursos para melhorar a atuação das polícias. “Conheço projetos que deram certo em outros estados, onde fuzis, viaturas e outras coisas são levantadas pela própria população para que a polícia tenha acesso a um equipamento adequado para fazer o seu trabalho”, exemplifica.

“Na saúde, pretendemos conclamar a sociedade civil organizada, a construir quatro macro hospitais para desafogar Campo Grande e melhorar o atendimento para todo sul-mato-grossense, assim como foi feito em Barretos, interior de São Paulo. Um em coxim, outro em Dourados, em Três Lagoas e um na região do pantanal”, diz.

Para o setor do agronegócio, as propostas são diversas: redução de tributos, diversificação dos modais de escoamento da produção, qualificação de mão de obra com escolas agrícolas, defesa da propriedade, segurança jurídica no campo e incentivo ao desenvolvimento, além de ser o único candidato verdadeiramente comprometido publicamente com a busca de soluções para o setor de produção de sementes de forrageiras.

Pollon também conta com a vontade do Presidente Bolsonaro de viabilizar uma fábrica de fertilizantes em Mato Grosso do Sul, para facilitar a vida de todo produtor rural.

Na Educação, a meta é implantar o maior número possível de escolas cívico-militar e também escolas de tempo integral. “Além de acolher os estudantes do ensino fundamental, resolveremos a necessidade alimentar dessas crianças, uma vez que nas escolas terão seis refeições”, projeta Marcos.

“Para o esporte, é preciso valorizar o atleta com incentivos e condições para revelação de novos talentos com pleno desenvolvimento integral para prosperar em suas modalidades Brasil afora”, projeta o candidato.

Para a Guarda Civil Municipal, alteração do artigo 144 da Constituição Federal para o seu reconhecimento como Força de Segurança Pública. “Isso é urgente e, sem ter mandado, apenas como advogado, tenho falado com os congressistas para esta aprovação, porque eles já fazem um trabalho de Polícia”, assegura Pollon.

Outro compromisso de Pollon é com os assentados, para a titulação das áreas e acesso facilitado a crédito para desenvolver sua propriedade, adquirindo maquinário e insumos agrícolas.

O candidato do filho de Bolsonaro ganhou as ruas da Capital e muitos “bolsonaristas”, que defendem o armamento para segurança como bandeira de liberdade e não sinônimo de violência, afirma votar em Marcos Pollon.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.