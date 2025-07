Fazendeiro acusado de matar rival em Itahum se apresenta à polícia e revela histórico de crimes

O fazendeiro acusado de matar a tiros Volnei Kommers Beutinger, de 52 anos, se apresentou na manhã desta sexta-feira (11) à Polícia Civil em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (10), após uma discussão envolvendo gado, no distrito de Itahum, a cerca de 220 km de Campo Grande.

Volnei foi morto com um tiro no peito e teve o corpo deixado em frente à sede de sua própria fazenda. O autor do crime fugiu logo após o homicídio em uma caminhonete Ford Ranger, mas, agora sob custódia, presta depoimento às autoridades. Até o momento, a polícia não divulgou o conteúdo do depoimento.

Segundo testemunhas, o crime foi motivado por desavenças antigas entre os dois fazendeiros. Um funcionário contou que a discussão começou entre o filho do suspeito e a vítima. Volnei, que estava na propriedade do autor, tentou confrontar o rapaz e acabou entrando em luta. O pai interveio, empurrou Volnei e atirou no peito dele. O trabalhador afirmou ainda que, logo após o disparo, o autor ordenou que ele recolhesse o corpo. Diante da recusa, o fazendeiro, com a ajuda do filho e de um indígena, colocou o corpo na caminhonete e o levou até a fazenda da vítima, onde foi jogado em frente à casa.

O suspeito acumula diversas passagens pela polícia, incluindo registros por violência doméstica, ameaça, lesão corporal dolosa e até denúncia de trabalho escravo. Em 2013, a fazenda do acusado foi alvo de uma operação conjunta do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e do Ministério Público do Trabalho. Durante a ação, foram encontradas armas e munições em diferentes áreas da propriedade, além de indícios de exploração de trabalhadores em condições degradantes.

Em outro episódio, em abril de 2020, o fazendeiro foi acusado de agredir uma mulher em frente à sua loja agropecuária. A vítima relatou ter sido empurrada no chão após fazer um elogio à loja. Ela teve lesões no cotovelo e o celular quebrado durante o ataque.

Ao contrário do autor, Volnei não tinha passagens pela polícia. Ele era conhecido na região e mantinha uma relação conflituosa com o suspeito, marcada por desentendimentos antigos. A morte brutal, seguida pela exposição do corpo em sua própria fazenda, chocou moradores de Itahum e elevou a tensão na comunidade rural.

A Polícia Civil segue com a investigação para apurar todas as circunstâncias do crime, e o acusado deve responder por homicídio qualificado, além de possível ocultação de cadáver.

