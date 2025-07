Paratleta do Ismac ‘nem imaginava’ chegar na seleção

Sul-mato-grossense de 19 anos disputa torneio de goalball na Inglaterra

Nesta sexta-feira (11), a seleção brasileira de Goalball estreou na primeira edição do Troféu Internacional da modalidade, em Guildford, na Inglaterra. Entre as convocadas está a sul-mato-grossense Graziele Mendes Marques, atleta de 19 anos do Ismac (Instituto Sul-mato-grossense para Cegos), única representante do Estado na equipe feminina que disputa o torneio.

O Troféu Internacional reúne nove países. No feminino, além do Brasil, participam Grã-Bretanha, França, Espanha e Canadá. No masculino, disputam Brasil, Grã-Bretanha, Catar e Espanha. A equipe feminina estreou nesta madrugada contra as donas da casa, Grã-Bretanha, às 4h40, enquanto os homens jogaram contra a Espanha às 7h. Eles voltam à quadra ainda nesta sexta, às 10h40 contra os britânicos, e a equipe feminina encara o Canadá às 13h.

O Goalball é um esporte criado exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Cada equipe tem três atletas em quadra, que jogam vendados para igualar o nível de deficiência. O objetivo é arremessar a bola, que contém guizos, para marcar gols na meta adversária, enquanto o time rival tenta defender usando a audição para localizar a bola.

O Brasil é destaque internacional na modalidade. Em Guadalajara, nos Jogos Parapan-Americanos de 2011, o país conquistou ouro no masculino e prata no feminino. Em Londres 2012, o time masculino faturou a prata paralímpica, e em Tóquio 2020, conquistou o ouro inédito. Atualmente, os homens ocupam a liderança do ranking mundial, enquanto a seleção feminina aparece em quinto lugar.

O torneio segue até domingo (13). No sábado, o Brasil feminino encara a França às 7h e a Espanha às 11h50. No domingo, as finais do masculino acontecem às 6h30, e a decisão feminina, às 7h40. Todos os jogos têm transmissão pelo canal Goalball UK, no YouTube.

Nas redes sociais, Graziele falou sobre a convocação antes de embarcar para a Europa. “Lembro do começo de tudo, quando nem imaginava que estaria na Seleção. Estou vivendo o extraordinário, uma fase que nunca imaginei que viveria”, escreveu. A atleta ainda relembrou as dificuldades enfrentadas no início da carreira e agradeceu à família, aos técnicos e ao Ismac pelo apoio.

Antes da competição, Graziele participou de uma fase de treinamentos intensivos no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, entre os dias 2 e 9 de julho. A experiência internacional serve como preparação para futuras competições, como o próximo ciclo paralímpico.

Paralimpíadas Escolares mobilizam jovens de MS

Campo Grande recebe neste fim de semana as Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul. A expectativa, segundo a Fundesporte, é que cerca de 350 atletas participem das modalidades de tênis de mesa, bocha, atletismo e parabadminton.

A cerimônia de abertura acontece nesta sexta-feira (11), às 18h30, no Eco Hotel do Lago. No sábado, as disputas começam cedo, no mesmo local, com as provas de tênis de mesa e bocha, a partir das 8h, enquanto o atletismo ocupa o Parque Ayrton Senna no mesmo horário. À tarde, o Parabadminton será realizado no Rádio Clube Campo, às 13h. As finais do Atletismo estão marcadas para domingo, a partir das 8h.

Em 2024, a etapa estadual reuniu 13 municípios e 158 atletas. Este ano, o número saltou para 17 cidades. A competição define os representantes de Mato Grosso do Sul para a etapa nacional, prevista para novembro, em São Paulo. No ano passado, o Estado classificou 111 atletas, conquistou 93 medalhas em 13 modalidades e ficou em quinto lugar geral, atrás apenas de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Distrito Federal.

Por Mellissa Ramos

