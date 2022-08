China: ataque em jardim de infância deixa três mortos e seis feridos

Um ataque com faca aconteceu em um jardim de infância no sudeste da China, nesta quarta (03). Três pessoas acabaram mortas e seis ficaram feridas.

De acordo com informações, um homem usando uma máscara invadiu o jardim de infância privado, localizado na província de Jiangxi, por volta das 10h, portando um faca. Cerca de seis pessoas ficaram feridas e três vieram a óbito. Após o ataque o homem fugiu.

Mas por volta das 22h50, 12 horas depois do ataque, o suspeito foi localizado em uma área montanhosa em uma região vizinha. Liu Xiaohui, de 48 anos, foi preso com a ajuda de uma operação que reuniu mais de 1.000 policiais.

As autoridades não revelaram as identidades das vítimas e nem se crianças estavam entre os feridos ou mortos. Porém, após o ataque, funcionários do Ministério da Educação, em Jiangxi, pediram esforços urgentes para “tratar crianças feridas e confortar as famílias das vítimas o quanto antes”.

Em nota, o ministério pediu para as escolas da região reforçarem a segurança e fazerem inspeções para identificar possíveis falhas na proteção dos funcionários e alunos. A Pasta ainda afirmou que instituições que não oferecerem medidas de segurança boas o suficiente serão temporariamente fechadas.

Em um vídeo publicado pela imprensa chinesa, é possível ver um policial carregando uma criança no colo para fora do jardim de infância que sofreu o ataque.

Policial resgata criança de jardim de infância após ataque com faca no local, na China pic.twitter.com/TwdDFQDV6d — reportermt.com.br (@reportermt) August 3, 2022

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.