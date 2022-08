Audiência Pública sobre plano de transporte e mobilidade urbana da Capital é cancelada

Foi cancelada, por tempo indeterminado, a audiência pública que discutiria e apresentaria o Plano de Transporte e Mobilidade Urbana de Campo Grande. A publicação aconteceu ontem (2) em uma edição extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

De acordo com a publicação, a audiência foi cancelada temporariamente em razão de ajustes necessários a serem feitos nas propostas que serão apresentadas. Um nova data para a realização da audiência ainda será divulgada.

Inicialmente ela seria realizada amanhã (4) às 18hs no no Teatro do Paço Municipal “José Octávio Guizzo” e propostas para uma revisão do PDTMU (Plano Diretor de Transporte e Mobilidade de Campo Grande) seriam debatidas na oportunidade.

Plano – Organizada pela Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento), as audiências serão realizadas e então um Projeto de Lei será debatido e elaborado em conjunto com o Conselho Municipal da Cidade. Só então, após a elaboração de um relatório-voto, as propostas serão encaminhadas para as mãos da Prefeita de Campo Grande.

Entre os temas a serem debatidos na audiência estão itens como infraestrutura de mobilidade, sinalização e modos de transporte público. Além da acessibilidade de pessoas com deficiência, calçadas e também áreas de estacionamento.

Esse Plano é o instrumento de efetivação na Capital, da Política Nacional e Municipal de Mobilidade Urbana, de acordo com a Lei Federal n. 12.587/2012. Sua publicação aconteceu em 2009, anteriormente à Política Nacional de Mobilidade Urbana e que será usado para fundamentar a revisão do Plano.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.