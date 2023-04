Lixo hospitalar jogado em terreno incomoda moradores

Moradores do bairro Jardim Seminário têm reclamado de acúmulo de lixo hospitalar em um terreno baldio, na rua Antônio Francisco Nantes. Para a reportagem, eles relataram que é a segunda vez que o lixo aparece no local e não sabem quem o descarta lá.

Laércio Vanzella é vizinho do terreno em questão e foi ele quem se deparou com o lixo, ao realizar a limpeza do muro. “Eu cuido das casas e sempre limpo a lateral e, durante a limpeza da semana passada, me deparei com várias seringas e materiais hospitalares jogados ali, pela segunda vez. Não conheço o dono e não temos ideia de quem pode estar descartando esses objetos”, contou.

Uma dona de casa, identificada como Sara, também é moradora das imediações e afirmou que provavelmente o lixo é descartado durante a noite.

“Da primeira vez que aconteceu, nós reclamamos com o agente de saúde, aqui da região, e ele recolheu tudo, mas eu acredito que o descarte deve acontecer à noite, porque a rua é movimentada e ninguém nunca viu nada”, relatou.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), informou que o recolhimento deste tipo de resíduo é feito pela empresa concessionária responsável pela coleta de lixo no município, ou seja, a Solurb, por meio da solicitação dos órgãos de fiscalização, como a Vigilância Sanitária Ambiental.

“Após o recolhimento, parte do produto deve ser analisado para tentar identificar a origem e o responsável pelo descarte irregular”, esclareceu, em nota.

A equipe de reportagem também questionou a Solurb Soluções Ambientais e a empresa justificou que, até o fim da tarde de ontem (24), não havia sido notificada sobre a demanda para o recolhimento dos itens.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

