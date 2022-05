“Falta de respeito”, vereadores reclamam ausência da Secretária de Educação em audiência sobre educação inclusiva

Em entrevista a O Estado Online, o vereador Valdir Gomes (PSD) criticou a postura da Secretária de Educação de Campo Grande por não comparecer na audiência pública realizada ontem (18), para debater ações de inclusão a educação especial na Capital.

Proposta pelo vereador professor Juari (PSDB), o evento contou com a partição de professores, mães de alunos, membros do Executivo e Legislativo e discutiu meios de suprir carências de alunos que necessitam de uma educação pública inclusiva.

A Semed, órgão responsável pela educação no município havia confirmado a presença da Secretária de Educação, mas a mesma não compareceu ao debate e mandou uma representante do setor de Educação Especial.

Para Valdir Gomes a atitude foi uma ‘falta de respeito’, visto que sem apoio da Secretaria de Educação a Câmara não têm capacidade de suprir as demandas reivindicadas pela população.

“Convocamos uma reunião para discutir a situação das escolas, onde falta professor e o atendimento as crianças especiais e as mães vieram e queriam a resposta. Chamamos a Secretaria de Educação, mas ela não veio nem mandou o adjunto. É uma falta de respeito nós queremos atender as demandas, mas não temos capacidade porque compete a Semed”, explicou o parlamentar.

Segundo o vereador a audiência foi convocada após pais de alunos solicitarem o reforço de profissionais qualificados em educação especial nas escolas da Rede Municipal.

“Houve um aumento no número de crianças especiais e precisa ter pessoas qualificadas, um professor com 30 alunos em sala de aula não consegue atender essas crianças especiais. Agora vamos conversar com a prefeita já que a secretaria não veio”, ressaltou.

Presidente da Casa de Leis, vereador Carlão(PSB) disse que irá investigar o ocorrido. “Se a Secretária não pudesse vir, que viesse o adjunto. Pais e professores vieram para ter respostas, mas não as obtiveram respostas”, destacou.

Após a audiência ficou decido os seguintes termos: promover mais debates; lutar pelo cumprimento das leis; definir a importância de o legislativo compor a comissão de educação com o executivo; construir pontes entre as redes de educação, municipal e estadual; aproximar todos os interessados e dialogar com órgãos de controle; cobrar da secretaria municipal de educação planejamento para aplicabilidade das leis existentes e realizar visita técnica com presença do Ministério Público.

Com informações da repórter Beatriz Feldens.