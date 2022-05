Servidores defendem 30 horas dentro de plano de cargos e carreiras

Servidores públicos municipais estiveram na manhã desta quinta-feira (19), na Casa de Leis da Capital com objetivo de pleitar o veto da prefeita no projeto que não reconhece as 30 horas trabalhadas pelos servidores dentro do plano de cargos e carreiras.

O vereador Tabosa (PDT), falou sobre a justa manifestação dos servidores que pedem que o veto da prefeita seja derrubado e as 30 horas trabalhadas passe a ser lei. “O PDT deu 100 dias de trégua a prefeita, e permanece. Esta reinvindicação pacífica dos servidores é justa, eles querem que as 30 horas já trabalhadas a mais de 4 naos se torne lei. Eles vieram aqui para pedir que os vereadores derrubem este veto. Aguardamos a data da votação.”, salientou o vereador Carlos Tabos sobre o tema.

Com informação de: Beatriz Feldens