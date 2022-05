Café: produtores ficam em alerta com onda de frio

Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os produtores de café, cafeicultores, estão preocupados e em alerta com a chegada da forte frente fria no Brasil nesta semana (15/05 a 21/05).

Em diversas regiões, as temperaturas já caíram bruscamente desde terça-feira (17). Os agentes consultados pelo Cepea, em praças como Sudeste e Sul do país, estão extremamente preocupados com a possibilidade de geadas, sendo que foi o fenômeno climático que prejudicou a cultura no inverno de 2021.

No campo, os produtores brasileiros de café já iniciaram as catações iniciais nos cafezais, em lugares como o sul de Minas Gerais e em Garça (São Paulo). Nas demais regiões, alguns cafeicultores já iniciaram os trabalhos também, mas a intensificação da catação está prevista para o final deste mês de maio e para junho. Já nas Matas de Minas, os produtores já estão em ritmo um pouco mais avançado da colheita.

Meses anteriores

Nos meses anteriores, os valores do café haviam começado com queda, mas recuperaram no fim de março, segundo cálculos do Cepea.

No dia 31, o Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6, peneira 13 acima, havia fechado a R$ 805,29/saca de 60 kg, praticamente estável (+0,6%) frente ao do encerramento de fevereiro.

De acordo com informações do Cepea, no começo de março, as quedas estiveram atreladas a recuos externos, em função da perspectiva de menor demanda mundial com a guerra entre Rússia e Ucrânia, à inflação ao redor do globo e à troca de fundos por outras commodities.

Já a sustentação no final do mês veio da elevação dos futuros da variedade, da forte retração vendedora no Brasil e da maior presença de compradores no spot nacional.

Com dados do Cepea.

