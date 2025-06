Ônibus que seguia para Corumbá se envolve em acidente na BR-262

Veículo foi atingido por barra de ferro que teria se soltado de caminhão na região do Buraco das Piranhas

Um ônibus da Viação Andorinha, que fazia o trajeto de Campo Grande para Corumbá, se envolveu em um acidente na madrugada deste domingo (15), na BR-262, nas proximidades do Buraco das Piranhas, a cerca de 120 quilômetros da área urbana de Corumbá.

Conforme informações do Diário Corumbaense, o coletivo havia saído da capital às 23h59 quando foi atingido por uma barra de ferro. O objeto teria se soltado de um caminhão que seguia pela rodovia e acabou perfurando a parte dianteira do ônibus. Uma imagem que circula em grupos de WhatsApp mostra o estrago causado.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Miranda foram as primeiras a chegar ao local para prestar socorro. Posteriormente, uma guarnição de Corumbá também foi enviada para reforçar o atendimento.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre feridos ou se há registro de mortes. A falta de sinal de internet e telefonia na região tem dificultado a obtenção de informações precisas.

Ainda de acordo com o Diário Corumbaense, a empresa Andorinha aguarda mais detalhes sobre a ocorrência para se posicionar oficialmente.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram