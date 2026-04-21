Trabalhador morre eletrocutado ao descarregar container às margens da MS-112

Um trabalhador de 27 anos morreu após sofrer descarga elétrica durante o descarregamento de um container às margens da MS-112, na entrada de Inocência, a cerca de 331 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi identificada como Aldair Rosa. Segundo informações, ele atuava em uma empresa de transportes e participava da descarga em um alojamento quando ocorreu o acidente.

Testemunhas relataram que o responsável pela obra havia alertado o motorista sobre a baixa altura da rede elétrica no local, o que impediria a entrada do caminhão. Ainda assim, o condutor tentou realizar a manobra.

Na ocasião, o container atingiu fios de alta tensão, provocando uma descarga elétrica. Aldair estava na cabine e, ao tentar descer do veículo, acabou sendo atingido pelo choque.

Equipes de socorro foram acionadas, mas a vítima morreu no local. A concessionária Energisa foi chamada para desligar a rede e garantir a segurança da área.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul isolou o local até a chegada da perícia e da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que investigam as circunstâncias do acidente.