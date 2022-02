Executado na Nha Nhá era foragido e sofreu atentado em janeiro

Ryan Dionísio Ajala, 19 anos, executado na noite deste domingo (13), no cruzamento da Travessa da Boa Vizinhança com a Rua Ranulfo Corrêa, na Vila Nhanhá, era foragido da polícia após ser condenado por tráfico de drogas. O rapaz já havia sofrido um atentado no mês passado quando foi parar na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

Conforme informações da Polícia Civil, o rapaz foi condenado em dezembro a quatro anos e dois meses de reclusão por tráfico de drogas após ser monitorado e preso em casa com balança de precisão e porções de maconha e cocaína para comercialização.

Foragido, em janeiro deste ano, no dia 17, Ryan sofreu um atentado quando levou três tiros no peito por dois homens em uma motocicleta. O rapaz foi encaminhado para UPA Leblon e foi transferido à Santa Casa.