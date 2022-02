Uems divulga mais de 1,1 mil vagas pelo Sisu

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), publicou o Edital nº 09/2022/PROE/UEMS para inscrição, seleção e ocupação das vagas dos cursos de Graduação, na última sexta-feira (11), pelo Sisu (Graduação na Universidade pelo Sistema de Seleção Unificado).

Segundo a Uems, os processos serão gerenciados pelo Ministério da Educação e Lista de Espera do Sisu para ingresso neste ano, sendo acompanhados pela PROE/UEMS, por meio da Copese (Comissão Permanente de Processo Seletivo). Todas as informações referentes a este Edital e demais atualizações constarão no portal institucional da Uems, no endereço www.uems.br/ingresso/sisu

O Edital de Inscrição do SiSU/MEC nº 2, de 18 de janeiro de 2022 e Edital de inscrição do Sisu nº 8, de 27 de janeiro de 2022 referentes a 1º Edição do SiSU 2022 estão disponíveis no endereço acima mencionado. É dever dos/as candidatos/as acessarem o link informado, acessar os respectivos Editais de modo a certificar-se que preenchem todos os requisitos exigidos para se inscreverem no curso e na modalidade de concorrência escolhida.

A efetivação da inscrição do/a candidato/a implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. A UEMS irá garantir o acesso à Internet para realização da inscrição no SiSU 2022 será disponibilizado nas Unidades Universitárias da UEMS em rede aberta (wi-fi), para uso em equipamento do(a) próprio(a) candidato(a), ou em equipamento da instituição indicado exclusivamente para essa finalidade, de acordo com o horário de funcionamento de cada Unidade, conforme Anexo I – Unidades Universitárias.

Candidatos/as que visam concorrer às vagas disponibilizadas pela UEMS deverão verificar as informações constantes do Termo de Participação desta Instituição no Sisu, disponibilizado na página eletrônica da UEMS, em www.uems.br/ingresso/sisu e no portal do MEC/ENEM/SiSU: www.sisu.mec.gov.br .

No Termo de Participação constarão as seguintes informações:

– Cursos;

– Unidades Universitárias;

– Turnos e o respectivo número de vagas por cota – política de ações afirmativas adotadas pela UEMS;

– Pesos e demais informações específicas e relevantes dos cursos de Graduação da Instituição (quando necessário), e documentos para a realização da matrícula.

Quem pode fazer a Seleção do Sisu UEMS 2022?

O SiSU 2022 destina-se ao/a candidato/a que realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) referente ao ano de 2021 e concluiu o Ensino Médio até a data prevista para a matrícula, EXCETO na condição de treineiro(a). Para a efetivação da matrícula, o(a) candidato(a) deverá certificar-se dos documentos exigidos no Edital de Convocação para Matrícula, que será disponibilizado no endereço eletrônico UEMS www.uems.br/ingresso/sisu .

Os resultados do Sisu 2022 serão válidos somente para ingresso no ano letivo de 2022 até o limite do número de vagas dos cursos, conforme Anexo II – Cursos e Vagas. O início das aulas será em março de 2022, de forma presencial.

Política de Reserva de Vagas na UEMS

Dentro do processo Sisu-UEMS 2022, em cumprimento ao disposto na RESOLUÇÃO CEPE-UEMS Nº 2.313, de 4 de agosto de 2021, a ocupação das vagas oferecidas para cada curso será pelas modalidades de concorrência abaixo relacionadas:

a) por Acesso Universal (Vagas Gerais); e

b) por Regime de Cotas em seus cursos, sendo:

I. 20% (vinte por cento) para candidatos(as) Negros/as (preto/a e pardo/a) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;

II. 10% (dez por cento) para candidatos(as) Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;

III. 10% (dez por cento) para candidatos(as) Residentes em Mato Grosso do Sul.

Os/as candidatos/as deverão, obrigatoriamente, optarem pela vaga à qual desejam concorrer e verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos para concorrer às vagas reservadas em decorrência das seguintes Leis: Lei Estadual nº 5.541, de 15 de julho de 2020; a Lei Estadual nº 2.589, de 26 de dezembro de 2002; a Lei Estadual nº 2.605, de 6 de janeiro de 2003.

Da Inscrição

Para a realização da inscrição no Sisu, o/a candidato/a deverá acessar o portal do MEC/ENEM/SiSU http://sisu.mec.gov.br , com o número e a senha utilizada na inscrição da Edição 2021 do ENEM. Caso o(a) candidato(a) não lembre ou tenha perdido a sua senha, deverá recuperá-la em link específico no mesmo portal.

O Sisu ficará disponível para inscrição de candidatos/as no período de 15 de fevereiro até às 23 horas e 59 minutos do dia 18 de fevereiro de 2022, observado o horário oficial de Brasília-DF, no portal do MEC/ENEM/SiSU, com o endereço acima indicado. O/A candidato/a poderá se inscrever no Processo Seletivo do SiSU em até 2 (duas) opções de curso.

Ao se inscrever no Sisu 2022, o/a candidato/a deverá especificar suas opções de inscrição dentre os cursos e vagas ofertadas pela UEMS em ordem de preferência, local de oferta, curso, turno; e a modalidade de concorrência, podendo optar por concorrer, de acordo com as especificações:

a) às vagas destinadas para VAGAS GERAIS;

b) às vagas reservadas para NEGROS/AS (preto/a e pardo/a);

c) às vagas reservadas para INDÍGENAS; ou

d) às vagas reservadas para RESIDENTES EM MATO GROSSO DO SUL.

É VEDADA a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta. Durante o período de inscrição, o(a) candidato(a) poderá alterar as suas opções, bem como efetuar o seu cancelamento.

(Com assessoria)