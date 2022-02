Com sete brasileiros, Brasil Juniors Cup estreia nesta segunda

A chave principal do Brasil Juniors Cup começa nesta segunda-feira (14), a partir das 9h, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. As categorias 12, 14 e 16 anos foram realizadas na Sogipa, também na capital gaúcha.

Na categoria 18 anos, a principal do evento, são sete brasileiros que fazem suas estreias nesta segunda. A carioca Gabriela Felix, campeã do pré-quali que valia vaga na chave principal, enfrenta a canadense Mia Kupres, 51ª do ranking mundial. No mesmo horário, às 9h, a catarinense Carolina Laydner (232ª) enfrenta a peruana Lucciana Alarcon (66ª).

Melhor brasileira no ranking ITF, a paulista Ana Candiotto (121ª) terá pela frente a canadense Annabele Xu (49ª), enquanto Olívia Carneiro (370ª) enfrenta a paraguaia Leyla Risso (79ª).

Entre os garotos, William Norton (484º) joga contra o colombiano Camilo Gomez (159º) e João Schiessl (188º) duela com o paraguaio Martin Puerto (41º). Logo na estreia, o paranaense Matheus Lima (332º) enfrenta o cabeça de chave número 1 do torneio, o peruano Gonzalo Bueno (7º).

O Brasil Juniors Cup tem grau de pontuação J1 no ranking, o que o coloca como um dos mais relevantes torneios do circuito juvenil, ficando abaixo apenas dos Grand Slams e dos JA. A categoria 18 anos vale pontos para o ranking mundial da ITF; as categorias 14 e 16 anos valem para o ranking sul-americano da Cosat; enquanto a categoria 12 anos pontua para o ranking nacional da CBT.

(Com assessoria)