Exclusivo: Câmera de segurança filma bandido fugindo após furtar sede de Associação na Capital

Uma câmera de segurança instalada na rua Arisoli Ribeiro registrou o instante que um homem, ainda não identificado, fugia após ter invadido e furtado a sede da Amdef-MS (Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul), no bairro Vila Palmira, em Campo Grande.

A Amdef-MS foi furtada na madrugada de domingo (6), às 04h10, por um homem que permaneceu 25 minutos no local e furtou um tablet da sede do grupo, na rua Arisoli Ribeiro, na região da Vila Palmira, no bairro Santo Amaro, em Campo Grande.

A presidente da associação, Mirella Barllatore, pediu aos que se solidarizarem com a situação, ajuda para pagar o concerto das portas que foram danificadas. Em entrevista na Live do Jornal O Estado de MS, ela disponibilizou o contato de whats app (67) 99226-0661 e o e-mail amdefcg@gmail.com. O associação funciona das 14h até às 17:30, de segunda a sexta-feira, sendo necessário confirmar o horário da visita ao local.