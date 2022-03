Vídeo: Ecosport capota após colidir contra Peugeot na Afonso Pena

Um motorista do veículo Ecosport capotou após colidir contra um carro Peugeot, na manhã de hoje (7), por volta das 10h30, na avenida Afonso Pena com a Paraíba, sentido shopping, em Campo Grande.

O motorista do Ecosport foi mudar de faixa, quando colidiu contra a lateral do veículo Peugeot e capotou. O corpo de bombeiros prestou os primeiros socorros ao motorista e passageiro da Ecosport e ao motorista do Peugeot. As três vítimas estão estáveis e tiveram ferimentos leves.

A polícia de trânsito está investigando a razão do capotamento e organizando o tumulto da via.

Veja a reportagem de Itamar Buzzatta:

Confira a galeria: