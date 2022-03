INSS retoma atendimentos presenciais na próxima semana

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), anunciou na última sexta-feira (4), o retorno dos atendimentos presenciais, mediante agendamento, a partir da próxima segunda-feira (14), em todas as agências do país.

A determinação foi divulgada nas portarias 1.413 e 982 e Retificação no Diário Oficial da União (DOU), e visam formalizar e padronizar o fluxo operacional interno para ampliação dos atendimentos presenciais disponíveis para agendamento.

Em decorrência da pandemia de COVID-19, desde 2020 o INSS implementou uma série de medidas para evitar aglomerações nas unidades e restringiu o atendimento presencial mediante agendamento.

O sistema foi adotado em todos os serviços que não podiam ser feitos de maneira remota, como a realização de perícias médicas, avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa.

Conforme o Instituto, o retorno dos atendimentos inclui pedidos de aposentadoria e pensão por morte, emissão de extratos, certificados e outros documentos, obtenção de resultados, entre vários outros.

Atendimento espontâneo

As portarias 1.413 e 982, também anunciaram oficialmente a retomada do atendimento realizado sem agendamento prévio, conhecido como atendimento espontâneo. De acordo com as portarias, em casos excepcionais onde o segurado não tenha acesso à internet ou telefone, é possível procurar agências físicas para realizar agendamento ou esclarecimento de dúvidas.

Serviço:

Para realizar o agendamento basta acessar o Meu INSS no site gov.br ou em aplicativos para celulares e telefone 135.

Com informações do Portal Gov.BR.