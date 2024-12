Ex-superintendente da Cultura é encontrado morto em Campo Grande

Na madrugada desta sexta-feira (13), o ex-superintendente da Cultura de Campo Grande, Roberto Figueiredo, de 68 anos, foi brutalmente assassinado dentro de sua residência, localizada no bairro Altos do São Francisco. A vítima foi encontrada nua e com marcas de violência, em meio a uma cena que aponta para um possível latrocínio – roubo seguido de morte.

De acordo com informações preliminares, o crime foi descoberto por volta das 4h pela irmã de Roberto, que havia combinado uma viagem com ele. Ao chegar à residência do irmão, ela se deparou com o corpo caído no chão da sala, coberto de sangue.

Segundo a delegada responsável pelo caso, indícios sugerem que o criminoso tenha entrado na casa com a vítima, já que não há sinais de arrombamento. A principal hipótese é que Roberto tenha se encontrado com alguém, e que o encontro tenha evoluído para o crime. A causa da morte, segundo apurações iniciais, teria sido provocada por golpes de faca.

O autor do crime levou o veículo de Roberto, um Jeep Renegade, além de uma televisão e o celular da vítima. Até o momento, nem o suspeito nem os objetos roubados foram localizados. O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Perícia e da Polícia Civil, que conduzem as investigações. O corpo de Roberto foi retirado do local pela funerária, após os trabalhos de perícia.

Roberto Figueiredo era uma figura de destaque em Campo Grande. Entre março de 2023 e abril de 2024, ocupou o cargo de superintendente da Cultura, além de ser professor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) há mais de três décadas. Amigos e familiares, que estavam no local, demonstravam consternação pela perda de uma pessoa querida e respeitada.

