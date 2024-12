Corpo de homem em estado avançado de decomposição é encontrado em telhado de obra em Bonito

Nesta tarde (12), o corpo de um homem foi encontrado em estado avançado de decomposição, em cima de um telhado de obra no bairro Portal do Rio Formoso, em Bonito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local. Conforme informações, o corpo foi encontrado preso na parte de cima da construção, o que levanta a suspeita de que o homem poderia ter tentado invadir a obra pelo telhado.

Uma equipe da Polícia Civil e da Perícia também estiveram no local, mas ainda não foi divulgado mais informações sobre o caso, que segue sendo investigado.

