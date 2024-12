Campo Grande recebe 5,8 mil doses de vacinas contra a Covid-19

A Prefeitura de Campo Grande por meio da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) recebeu 5.804 das 20 mil doses da vacina Zalika enviadas pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde ao Mato Grosso do Sul. As doses já estão disponíveis nas 74 Unidades de Saúde da Família da Capital.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destacou a importância da vacinação contra a Covid-19, especialmente com a proximidade do fim do ano, período marcado por festas e aglomerações. “O objetivo é a prevenção da doença, sobretudo para os grupos mais vulneráveis, como gestantes, idosos, imunocomprometidos e trabalhadores da saúde.”

A vacina Zalika, indicada para pessoas a partir de 12 anos, será utilizada para imunizar grupos prioritários. Esta é a primeira vez que o Estado recebe doses deste fabricante.

A imunização dos grupos prioritários será realizada periodicamente em qualquer sala de vacina, com intervalos de seis meses para imunocomprometidos e de um ano para os demais. Os grupos contemplados são:

· Pessoas vivendo em instituições de longa permanência

· Pessoas imunocomprometidas

· Indígenas e Quilombolas

· Trabalhadores da saúde

· Puérperas

· Pessoas com deficiência permanente

· Pessoas com comorbidades

· Pessoas privadas de liberdade

· Funcionários do sistema de privação de liberdade

· Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

· Pessoas em situação de rua

O Ministério da Saúde anunciou nesta semana mudanças significativas na estratégia de vacinação contra a Covid-19, incluindo a incorporação da vacina ao Calendário Nacional de Vacinação e novas orientações para diferentes públicos. “A inclusão da vacina no calendário nacional é um passo importante para ampliar a cobertura e garantir maior proteção para a população”, enfatizou a secretária.

A cobertura vacinal contra a Covid-19 em Campo Grande está atualmente nos seguintes níveis:

· Esquema primário (duas doses): 82,5%

· Uma dose de reforço: 50%

· Quatro doses: 18%

Disponibilidade de vacinas no município:

· Moderna XBB: 1.100 doses disponíveis

· Zalika: 5.804 doses

As 74 Unidades de Saúde da Família estão realizando a vacinação normalmente.

Com Pref CG