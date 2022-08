Funcionárias do IBGE são assaltadas durante pesquisa do Censo 2022

Um supervisora e uma recenseadora do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foram vítimas de assalto no fim da tarde desta quinta-feira (04), enquanto realizavam pesquisa do Censo 2022 no bairro Coophatrabalho, em Campo Grande.

De acordo com com o boletim de ocorrência, as duas estavam na rua Murici quando foram abordadas por dois suspeitos em uma moto. O passageiro da moo apontou uma arma na direção da supervisora e roubaram um tablet, que pertence ao Governo Federal e um celular de uso pessoal.

Após o roubo eles empurraram a vítima para dentro do salão onde estava a recenseadora no momento em que realizavam as pesquisas e também furtaram tablet do Governo e o celular da mulher. Eles fugiram em seguida a ação.

Equipes da polícia compareceram ao local e investigaram que no local não há câmeras de segurança. Em depoimento as funcionárias descreveram a aparência dos autores do crime e observaram que após empreender fuga seguiram na direção da avenida Café Filho.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro como roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. A policia continua a busca pelos suspeitos.

O Censo de 2022 começou nesta segunda-feira (01) e são 5.516 recenseadores treinados com o objetivo de visitar cerca de 900.000 mil domicílios em Mato Grosso do Sul e 290 mil em Campo Grande.