Mato Grosso e Sergipe já podem vender seus veículos pela Carteira Digital de Trânsito

De uma forma mais rápida e ágil para a população a venda de veículos por meio 100% digital entre pessoas físicas agora virou realidade para os motoristas dos estados do Mato Grosso e Sergipe, com vendas de veículos feitas pelo aplicativo da CDT (Carteira Digital de Trânsito).

Agora as vendas podem ser realizadas com transação comercial pela assinatura digital do gov.br e biometria facial, sem necessidade de reconhecer firma ou contrato em papel.

Com a adesão dos departamentos de trânsito do Mato Grosso e de Sergipe, chegou a 10 o número de unidades da Federação que oferecem a funcionalidade para os donos de veículos. Os outros são Acre, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima.

Como funciona

Com a venda digital, a assinatura da Autorização para ATPV-e (Transferência de Propriedade de Veículos) ocorre por meio do aplicativo CDT, disponível nas plataformas App Store e Google Play, após autorização do Detran de registro do veículo. Concluída a transação, o automóvel precisa passar pela vistoria da autoridade local de trânsito.

A funcionalidade está disponível para proprietários e futuros proprietários de veículos com documentos emitidos a partir de 4 de janeiro de 2021, data em que o antigo DUT (Documento Único de Transferência) foi substituído pela versão digital, a ATPV-e. Para que os proprietários possam usar a venda digital, os Detrans estaduais precisam aderir ao sistema.