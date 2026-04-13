Ex-marido de arquiteta morta na BR-163 é ouvido e liberado pela polícia

O empresário Donivan Valdez, ex-marido da arquiteta Ely da Silva Quevedo, de 53 anos, foi ouvido e liberado pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (13), em Campo Grande. Ele conduzia a caminhonete de onde a vítima caiu, na BR-163, saída para Cuiabá.

De acordo com as informações, não houve elementos suficientes para a prisão em flagrante neste momento. O caso segue em investigação.

A apuração confirma que o casal estava em processo de separação e mantinha uma empresa em comum. Ainda segundo a polícia, não há registros oficiais de violência doméstica entre os dois, nem solicitação de medida protetiva por parte da vítima.

A morte da arquiteta é investigada com perspectiva de gênero e a autoridade policial não descarta a hipótese de feminicídio. A dinâmica do caso ainda depende de laudos periciais e análise de outros elementos para esclarecimento completo dos fatos.