Vídeo: Motociclista invade calçada, atropela crianças e foge sem prestar socorro em Ribas

Um motociclista ainda não identificado invadiu a calçada de uma residência e atropelou crianças na tarde deste domingo (12), no Bairro São Joaquim, em Ribas do Rio Pardo, a cerca de 100 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo boletim de ocorrência, a família estava sentada em frente à casa quando a motocicleta, ocupada por um homem e uma mulher, saiu da pista e atingiu as vítimas. O veículo seguia pela Rua Fausta de Oliveira Rodrigues e teria perdido o controle ao passar direto por um ponto onde deveria fazer conversão.

As imagens mostram moradores tentando retirar as crianças da frente da moto. Uma delas ainda tenta desviar, mas acaba sendo atingida. Após o impacto, o veículo derrapa e o casal cai. Em seguida, os dois se levantam, sobem novamente na motocicleta e deixam o local sem prestar socorro.

Um menino, de 2 anos e 4 meses, foi levado ao hospital por familiares, com corte na cabeça e ferimentos na perna. Apesar dos ferimentos, ele não apresentava quadro grave e permaneceu em observação.

Testemunhas anotaram a placa da motocicleta e informaram o possível endereço do condutor à polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município e segue sob investigação.