Ex-coordenador da Apae é preso novamente por desvio de mais de R$8 milhões

Paulo Henrique Muleta Andrade é acusado de fraudes envolvendo empresas de fachada e tentativa de obstrução da justiça

Na manhã desta segunda-feira (10), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou a Operação Occulto, que resultou na prisão de Paulo Henrique Muleta Andrade, ex-coordenador da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Campo Grande. Esta é a segunda vez que Andrade é detido sob acusações de desvio de recursos públicos, totalizando R$ 8.066.745,25.

As investigações, iniciadas em 2021, apontam que Andrade, juntamente com outros envolvidos, utilizava empresas de fachada para simular vendas de produtos destinados à rede pública de saúde, especificamente para o atendimento de pacientes ostomizados. Os recursos desviados eram provenientes da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul.

Além dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, o Gaeco identificou que Andrade tentou obstruir a justiça ao movimentar aproximadamente R$ 500 mil para evitar o bloqueio judicial. Há também indícios de que ele buscava obter cidadania italiana com o intuito de deixar o país.

A primeira prisão de Andrade ocorreu em novembro de 2023, durante a Operação Turn Off, que investigou desvios de contratos que ultrapassavam R$ 68 milhões. Na ocasião, empresários e servidores públicos também foram denunciados por envolvimento no esquema.

Em resposta às recentes ações, a Apae de Campo Grande declarou não ter relação com o ex-coordenador e afirmou estar colaborando com as autoridades nas investigações. A entidade reforçou seu compromisso com a transparência e a ética em suas operações.

Até o momento, a defesa de Paulo Henrique Muleta Andrade, representada pela advogada Rejane Alves de Arruda, não se manifestou oficialmente sobre a prisão.

A Operação Occulto segue em andamento, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande e Camapuã, visando aprofundar as investigações sobre o esquema de desvio de recursos públicos.

