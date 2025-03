Homem vai preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e ameaça em Três Lagoas

Na tarde desta segunda-feira (10), um homem de de 44 anos foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica em Três Lagoasa.

A vítima havia sofriudo violência doméstica, desde a noite de domingo e então compareceu à DAM para registrar a ocorrência, relatando que foi agredida fisicamente e ameaçada, apresentando lesão aparente na região da testa.

Ela manifestou temor em retornar para casa e encontrar o agressor, que foi localizado no interior da casa e acabou preso em flagrante. Em seguida, o suspeito foi conduzido à unidade policial e autuado com base na Lei Maria da Penha pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça majorada.

O agressor passará por audiência de custódia, estando à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reitera que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma sigilosa e segura por meio do telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou diretamente na Delegacia da Mulher de Três Lagoas.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas efetuou.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.