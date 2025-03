Famílias afetadas por incêndio na comunidade Mandela recebem novas moradias

Entrega de casas encerra projeto habitacional iniciado após tragédia em 2023

As últimas 36 famílias que perderam suas casas no incêndio da comunidade Mandela, em novembro de 2023, receberam nesta segunda-feira (10) novas moradias no Parque Residencial Iguatemi II, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ao todo, cinco novos residenciais foram construídos, e com essa entrega, chega ao fim o processo de realocamento dos 181 núcleos familiares afetados pela tragédia.

As novas moradias estão localizadas no Parque Residencial Iguatemi II, no bairro Nova Lima. Segundo a administração municipal, os locais escolhidos para a construção das casas levaram em conta a proximidade de serviços públicos essenciais.“Nós escolhemos a dedo as regiões, os cincos novos parques residenciais são próximos à escolas, são próximos ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e são próximos à unidades de saúde”, afirmou a prefeita do município, Adriane Lopes (Progressistas), durante a cerimônia de entrega de chaves às famílias.

A comunidade Mandela, antes da tragédia, ocupava uma área irregular próxima a um córrego. Além da vulnerabilidade estrutural, os moradores conviviam com a falta de saneamento básico e infraestrutura adequada. Com as novas residências, as famílias agora passam a ter um endereço fixo em bairros regularizados na Capital.

A entrega desta segunda-feira marcou a última fase do projeto, que anteriormente já havia realocado famílias nos residenciais José Tavares (44 moradias), Iguatemi I (38), Talismã (32) e Oscar Salazar (31).

