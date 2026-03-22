Evento reúne alto escalão do governo e marca início da COP 15 em Campo Grande

Ministra do Planejamento, Simone Tebet, diz que é oportunidade de mostrar o Pantanal para o mundo

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Campo Grande na tarde deste domingo e será recepcionado no Aeroporto Internacional por políticos e ativistas do PT (Partido dos Trabalhadores). O mandatário está na Capital para participar do Segmento de Alto Nível, evento que antecede a COP 15 ( Reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres) promovida pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e das ministras Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Simone Tebet do Planejamento e Orçamento e Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação —-, entre outras autoridades que fazem parte da comitiva federal, o presidente participa durante a abertura do encontro que dá o ponta pé inicial à COP15, sediado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Diferente do previsto, a ministra dos Povos Indígenas não comparecerá, pois encontra-se internada para avaliação médica após sentir um mal-estar súbito.

Também estiveram presentes o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e a prefeita da Capital, Adriane Lopes. Além de tratar sobre as articulações do evento, está previsto que ela converse com o presidente a respeito das obras de contenção de enchentes e a possibilidade de liberação de recursos federais por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Ao chegar no Centro de Convenções, a ministra do Planejamento, Simone Tebet disse que está é uma oportunidade de apresentar ao mundo os outros biomas existentes no Brasil para além da Amazônia.

“É uma forma de mostrar que o Brasil não é só a Amazônia. Nós temos cinco grandes biomas, entre eles o Pantanal, que é um dos biomas mais frágeis do planeta”.

Entre um dos primeiros presidentes a chegar para acompanhar o Segmento de Alto Nível, estava Rodrigo Paz Pereira, da Bolívia.

Por : Ana Clara Julião e Biel Gill