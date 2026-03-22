Chefe-geral da Embrapa Gado de Corte toma posse nesta segunda

A transmissão de cargo da nova chefia geral da Embrapa Gado de Corte (Campo Grande-MS) acontece na próxima segunda-feira, dia 23, a partir das 14 horas, na sede da estatal, localizada na zona rural da Capital sul-mato-grossense. A pesquisadora Mariana de Aragão Pereira assume a liderança do Centro de Pesquisa pelos próximos dois anos, e foi escolhida em processo de seleção pública e nomeada pela Diretoria-Executiva da Embrapa para o cargo de chefe-geral da Unidade.

Com a presença da presidente da Empresa, Silvia Massruhá, e do governador do Estado, Eduardo Riedel, Aragão receberá a Unidade, simbolicamente, das mãos do pesquisador Antonio Rosa, que estava no cargo desde 2020. A zootecnista é formada pela Universidade Federal Viçosa (MG), com mestrado em Economia Aplicada pela mesma instituição e doutorado em Agricultural Management pela Universidade de Lincoln, Nova Zelândia. Este ano completa 25 anos como pesquisadora da Embrapa.

Com habilidade para atuar tanto em pecuária quanto em administração, a nova gestora trabalhou com análises econômicas, avaliação de impacto de tecnologias e capacitações em gestão pecuária. Ao lado dos pesquisadores da Embrapa Ivo Cezar (in memorian) e Fernando Paim trouxe para a atividade pecuária ferramentas gerenciais como o Controlpec, Gerenpec e CustoBov.

Em suas pesquisas, também foi pioneira na aplicação de metodologias inovadoras como Q-methodology e Modelo Árvore de Decisão Etnográfica em estudos agropecuários no Brasil, abordagens centradas no produtor em que aspectos psicossociais, que moldam as decisões, são considerados.

Em 2019, entrou para o conselho da International Farm Management Association (IFMA) como representante do Brasil e da América do Sul. Já em 2024, passou a integrar o conselho científico da World Farmers Organization (WFO), sendo a única brasileira no conselho. E, por fim, no ano passado, se tornou membro da diretoria do Enrich in Lac, organização voltada à aproximação de parceiros latino-americanos com europeus para fins de cooperação, mobilidade e financiamentos.

Para liderar o centro, a pesquisadora construiu seu plano de trabalho nos pilares: sustentabilidade, inovação, capacitação e transformação digital.

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