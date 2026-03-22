Pela primeira vez evento internacional conta com segurança do país sede e Polícia Federal vê a COP15 como oportunidade para mostrar eficiência em segurança

Às vésperas do início da COP15 (15ª Conferência das Partes da Convenção), que acontecerá entre os dias 23 e 29 de março, Campo Grande, a PF (Polícia Federal) se prepara para, pela primeira vez, cuidar da segurança interna do evento.

A Polícia fereal atuará dentro da Blue Zone (Zona Azul), sediada no Expo Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês e em outros locais da cidade, como no Parque dos Poderes neste domingo (22), quando a cidade recebe a presença do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente paraguaio Santiago Peña.

A COP15 é um evento internacional sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, que reunirá mais de 130 países para definir políticas de proteção a animais migratórios, com foco no Pantanal. É a primeira vez que o Brasil recebe essa conferência.

Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado, o delegado Guilherme Guimarães Farias afirmou que a presença da PF na COP15 é uma oportunidade do Brasil mostrar aos demais países presentes a organização e a eficiência da segurança.

“Dessa vez a ONU viu que o Brasil tem capacidade de fazer o trabalho de segurança do evento, e ela passou para a PF. Na verdade, é um cartão de fidelidade para nós”, afirma.

Mas, acima de tudo, para o profissional, essa troca é mútua. Ao mesmo tempo que acredita que o Brasil pode ensinar algo aos países participantes, também diz que a PF está aberta a observar, aprender e até mesmo adotar mecanismos internacionais se perceber que poderão ser bem aproveitados em território nacional.

Além disso, o evento também é uma oportunidade de desconstruir velhos preconceitos. “Infelizmente nós temos uma fama, né? De que o Brasil é um lugar super perigoso, muitos estrangeiros pensam isso de nós”.

Guilherme diz que experiências anteriores com cooperação policial direta entre outros países já têm dado bons frutos. Foi o caso do CCPI (Centro de Cooperação Policial Internacional) que aconteceu na Amazônia no ano passado. Trata-se de uma iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo integrar forças de segurança brasileiras com as de países vizinhos. “Isso acaba criando boas trocas dentro do meio policial, o que é muito importante”.

Embora sejam estreantes na segurança interna internacional, o modelo de segurança adotado por policiais federais na COP15 não é novidade. Ele segue protocolos usados em eventos distintos anteriormente e que funcionaram.

Por fim, Guilherme afirma que os agentes se empenham para evitar qualquer contratempo. “Nós esperamos um grande evento, sem muito percalço. Torcemos para ser um evento proveitoso e sem incidentes, mas estamos preparados para casos mais sensíveis”.

Na última sexta-feira (20), a PF se reuniu em uma reunião para alinhar estratégias operacionais, reforçar protocolos de atuação e integrar as equipes envolvidas na missão.

Em nota, o organismo de segurança também reforça que “o planejamento contempla, ainda, a participação de brigadistas especializados, preparados para atuar em emergências, incluindo procedimentos de evacuação, caso necessário. Esses profissionais desempenham papel fundamental na preservação da integridade física dos presentes, reforçando a estrutura de segurança e a resposta rápida do evento”.

Por Maria Gabriela Arcanjo

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